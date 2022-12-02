غلق 10 منشآت وضبط 715 حالة إشغال ضمن حملات رقابية في الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات رقابية مشددة، أسفرت عن غلق 10 منشآت وضبط 715 حالة أشغال متنوعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، إذ شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.

وشن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول اليوم، حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت شارع أحمد محسن والمستجد والمنزلاوي وشارع البرماوي بالسيوف شماعة وميدان توريل وشارع العاشر من رمضان وملك حفني قبلي مع مدينه فيصل، بالإضافة إلى شارع الصاغ عبد السلام وصلاح الدين شعبان وطريق الكورنيش وخالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن غلق 10 منشآت والتحفظ على 265 حالة إشغال متنوعة.

ضبط 170 حالة إشغال متنوعة بحي المنتزة ثانِ

ونفذ حي المنتزة ثان، برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية شملت تقاطع شارعي 25 و16 بطوسون، شارع 16 بالمعمورة البلد، طريق المعمورة الطابية سكة حديد، شارع ملك حفني بحري، شارع أطلس، شارع 6 أكتوبر، ميدان المندرة الكوبري، ميدان الإدارة بطوسون وأسفرت عن التحفظ على 170 حالة إشغال متنوعة.

ضبط 375 حالة إشغال بحي وسط الإسكندرية

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع: الخديوي، سلامة حجازي، الميرغني، كنج عثمان، الخازن، إسماعيل مهنا، صلاح الدين، إسماعيل مهنا، عمر لطفي، بورسعيد، طريق الجيش، صفية زغلول، سعد زغلول، لاجيته، سوق شيديا، الأندلس، الميناء الشرقية، الأسكندر الأكبر، شامبليون، طريق الحرية، الواثق، المفتش، الحلمية، الإيطالي، جلال الدسوقي، إبراهيم حسني، الجواهر، وأسفرت الحملة عن ضبط 225 حالة إشغال متنوعة و150 حالة إشغال هالك.

وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسى حملاته لإزالة الإشغالات شملت طريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل وأمام مسجد الصابرين ومنطقة الكيلو 21، وأسفرت عن التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات وعربات الباعة الجائلين.

ضبط 72 حالة إشغال متنوع ومتهالك بحي شرق الإسكندرية

وشهد حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات وحواجز السيارات، واستهدفت الحملة طريق الكورنيش وشوارع الصوفاني بسيدي جابر وأمام مديرية القوى العاملة بسموحة وبهاء الدين الغتوري وتوت عنخ آمون بسموحة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 55 حالة إشغال متنوعة و17 حالة إشغال هالك.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات، التي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.