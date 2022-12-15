بملابس تنكرية.. «فنون جميلة» الأقصر تطلق مبادرة للحفاظ على الهوية

بأزياء صعيدية وسيناوية وتجسيد شخصيات سينمائية، أبدع طلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر بتنظيم أول حفل تنكري، استهدف تمكين الطلاب ومحاربة الفكر المتطرف، وقال الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إن المناهج الدراسية بكلية الفنون الجميلة تتضمن عددا من المقررات كتاريخ الفن العام وتاريخ الحضارة وطرز الأزياء، إضافة إلى وجود شعبة فنية وهي شعبة الفنون التعبيرية بقسم الديكور تهتم بدراسة ديكور المسرح والسينما والتليفزيون والملابس المستخدمة بها، وهو ما جعل الاحتفال بمثابة تطبيق عملي لهذه المقررات النظرية، إذ تعاون الطلاب بالأقسام المختلفة في تصميم الأزياء وعمل المكياج المسرحي والسينمائي والتليفزيوني.

المبادرة تضمنت تطبيق المناهج الدراسية بصورة عملية

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية، أن الطلاب حولوا المقررات الدراسية من مواد نظرية ورسومات مرسومة بالمناهج الدراسية إلى مسابقة فنية لتطبيق هذه المقررات، لافتًا إلى أن عروض الأزياء والأعمال التي شهدها الحفل كانت نتاج تنافس بين الطلاب لإظهار أفضل ما لديهم.

المبادرة استهدفت ترسيخ قيم الوسطية والحفاظ على الهوية

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر أن المبادرة استهدفت ترسيخ قيم الوسطية ومواجهة التطرف الفكري والتكفيري ومواجهة الأفكار الهدامة والحفاظ على الهوية واحترام الاختلاف، مشيدًا بدور الإعلام الذي يدعم الأفكار الطلابية ويبرزها إذ تم تناول الحدث من العديد من الصحف المصرية والعربية.