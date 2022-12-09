كبير الأثريين: إقامة حفلين لعروض الأزياء العالمية دعاية سياحية لمصر

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إن وجود حفلين لعروض الأزياء العالمية منها حفل المصمم الإيطالي ستيفانو ريتشي في معبد حتشبسوت في مدية الأقصر، وحفل لدار الأزياء العالمية ديورعند سفح الأهرامات في مصر يشكل أهمية كبيرة لها.

استغلال الأماكن السياحية في مصر يشكل لها أهمية كبيرة

وتابع: استغلال الأماكن السياحية في مصر يشكل لها أهمية كبيرة وواجهة سياحية ضخمة، لافتاً إلى أن وقوع الاختيار على مصر لإحياء عرضين بهذه الضخامة وقدوم كبار رجال الأعمال والفنانين العالميين، فهو أكبر دعاية سياحية لمصر.

الفنانين وعارضي الأزياء العالميين في مصر

وأضاف كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنانين وعارضي الأزياء العالميين كانوا ينشرون صورا لمصر وحضاراتها على مواقعهم الرسمية في السوشيال ميديا، التي يتابعها ملايين المتابعين والجماهير فهم ينقلون لهم حضارة مصر وآثارها.

وتابع «شاكر» أن هذه الاحتفالات تشكل أهمية اقتصادية وثقافية وسياحية لمصر، مشيراً إلى أن مصر تشكل لهم الأمن والأمان ورسالة طمأنينة للعالم كله تدعوهم للقدوم إلى مصر للاستمتاع بقضاء إجازاتهم، والاستمتاع بالأجواء الصيفية والشتوية في مصر.