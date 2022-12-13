مصرع شاب أسفل عجلات القطار جنوب الأقصر

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره السكة الحديد شمال مزلقان قرية الدير بإسنا جنوب الأقصر، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى إسنا، بعد معاينة النيابة والمباحث.

كان يسير من معبر «غير شرعي»

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا بوفاة شاب يدعى أحمد حمادة عمار، 28 عاما، مقيم بقرية الدير جنوب الأقصر، أثناء عبوره السكة الحديد من معبر غير شرعي، ما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.