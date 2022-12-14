«صناع الخير»: نستهدف تطوير 1000 منزل بمركز إسنا في الأقصر العام المقبل

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة صُناع الخير، إنّ الأزمات العالمية المتتالية كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أثّرت على كل اقتصاديات العالم منهم مصر، مشيرًا إلى أنّ «حياة كريمة» أكبر المشروعات من نوعها على مستوى العالم، إذ إنّ الدولة المصرية أنفقت عليه ما يقرب من 800 مليار جنيه وشملت أكثر من 4500 قرية.

انتهينا من تطوير 1300 منزل بمركز إسنا

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أنّ القرى المصرية والريف المصري حُرم من العديد من الخدمات على مدار عشرات السنين، لافتًا إلى أننا انتهينا من تطوير 1300 منزل بمركز إسنا بمحافظة الأقصر في العام الحالي كان آخرها 30 منزل التابعين لقرية الفارسية بإسنا 2022، ونستهدف تطوير 1000 منزل بالمركز في 2023.

وتابع بأنّنا نأمل في زيادة عدد المستهدفين ولكن ذلك يتوقف حسب الميزانية المخصصة لهذا النشاط بالتحديد، مشيرًا إلى أنّه كان هناك منازل تم هدمها وإنشائها من جديد في أسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والفيوم والمنوفية والغربية والشرقية والإسماعيلية، وكان آخرها مركز إسنا الذي يبعد 800 كيلو عن القاهرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة صُناع الخير، إلى أننا نواجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء تأدية تلك الأعمال، متابعًا بأنّ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لحياة كريمة تحتاج لمجهودات جبارة.