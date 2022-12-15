محلل سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: لا بوادر لاقتراب حل الأزمة الاقتصادية البريطانية

قال يحيى حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه لا يبدو أن هناك أي أفق قريب لحل الأزمة الاقتصادية البريطانية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الجميع في نفق واحد سواء الحكومة أو المؤسسات الاجتماعية والنقابات وقطاعات كبيرة من عالم الأعمال في المملكة المتحدة، وتوجد حالة كبيرة من الانسداد، والسبب في هذا الانسداد أن الحكومة هي ثالث حكومة تتشكل على خلفية الأزمة الاقتصادية، وجميع الحكومات تصطدم بأزمة نمو وتضخم عميقة من جونسون إلى تراس إلى سوناك».

وتابع: «الحكومات كلها عجزت حتى الآن على التصدي لهذه المشكلة، والحكومة تفكر فقط في كيفية محاربة التضخم وتعديل ميزان المدفوعات في ميزانية الدولة، وهي بذلك تغفل كل حقوق العمال والمطالب الاجتماعية، وكل هذا يواجه آثارا سيئة لهذا التضخم على القطاعات العمالية، ومن هنا فكل طرف يفكر لمصلحته الخاصة».

واستطرد: «الحكومة عاجزة وهي لا تملك المال، وهناك عجز كبير في الموازنة وتقصير في النمو، والنمو في الاقتصاد البريطاني سلبي حتى الآن، ولا يتوقع له أن يتجاوز ذلك قريبا، والبعض وصفه بأنه الاقتصاد الأسوأ في أوروبا على الإطلاق».