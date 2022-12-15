قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «خسائر متوقعة للاقتصاد البريطاني»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «خسائر متوقعة للاقتصاد البريطاني بسبب الإضرابات»، وجاء فيه: «في محاولة للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني سوناك، عزمه سن تشريع جديد لمكافحة الإضرابات التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة».

وأضاف التقرير: «وسط تحركات اجتماعية لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، سوناك اتخذ موقفا حازما متوعدا بفرض قوانين جديدة قاسية للتصدي لتلك التحركات، مطالبا قادة النقابات بوقف الإضرابات خاصة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد».

وتابع: «وينفذ أكبر اتحاد للسكك الحديدية في بريطانيا سلسلة من الإضرابات، مما أدى إلى إغلاق الكثير من السكك في إنجلترا وأسكتلندا وويلز، الأمر الذي يهدد بضرب الأعمال التجارية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد».

واستطرد: «إضرابات من المتوقع أن تلحق بالغ الأثر في بريطانيا، إذ أعلن الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، أن 40 ألفا من أعضائه، و14 شركة قطارات، ستشارك في الإضرابات، ومن المتوقع أن تتسبب الإضرابات في مزيد من الخسائر الاقتصادية في ظل معاناة الاقتصاد البريطاني بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 11.1%، خاصة مع إعلان قطاعات مختلفة المشاركة في الإضرابات كالقطاع الصحي والبريدي والخدمات العامة».