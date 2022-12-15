محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: امتلاك أوكرانيا لمنظومة باتريوت مكلف

قال الدكتور محمود الأفندي الكاتب والمحلل السياسي، إن واشنطن لم تستهدف شيئا محددا من تزويد أوكرانيا بالصواريخ، كون أوكرانيا طالبت بهذه المنظومة منذ 4 أشهر مضت، لافتًا إلى أن هناك ترددا أمريكيا حول تزويد كييف بالصواريخ من عدمه، وأن الرئيس بايدن لم يوقع حتى الآن على الموافقة بتزويد أوكرانيا بمنظومة الصواريخ.

منظومة صواريخ مكلفة جدًا

وأضاف الأفندي، في حوار عبر تطبيق زووم من موسكو على فضائية القاهرة الإخبارية، أن إمداد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بمنظومة الصواريخ سيكون مكلفًا جدًا، لأنّ المنظومة الواحدة تكلف ما يقرب من مليار دولار، ويكلف كل صاروخ يطلق منها نحو 3 ملايين دولار.

تكلفة الصاروخ الواحد 3 ملايين دولار

وأكمل الكاتب والمحلل السياسي أن التكلفة العالية لمنظومة الصواريخ أغلى من الأهداف الروسية المستهدفة، فتدمير الطائرات الروسية التي لا تتجاوز تكلفتها 15 ألف دولار من المتوقع أن يتم استهدافها بصاروخ ثمنه يتجاوز 3 ملايين دولار.