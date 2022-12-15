مراسلة القاهرة الإخبارية بتونس: إقبال ضعيف على دوائر اقتراع النواب بالخارج

قالت نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية بتونس، إنّها الأمتار الأخيرة من السباق الإنتخابي لاختيار نواب مجلس نواب الشعب القادم، إذ بدأ الاقتراع اليوم في الخارج، وسيستمر لمدة 3 أيام، إلا أنّ نسبة الإقبال ضعيفة جدًا، فالهيئة العليا للانتخابات بمركزها لم تفصح بعد عن نسبة المشاركة ولا بهيئاتها الفرعية في فرنسا ولا إيطاليا.

وأضافت رمضاني بتقرير مذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 3 مرشحين فقط عن كل دائرة انتخابية، كما أنّ عدد الدوائر في الخارج التي يجري بها الإقتراع هي 3 دوائر فقط من إجمالي 10 دوائر، إذ إنّ بقية الدوائر لا يوجد بها مرشحون وبالتالي علقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإقتراع بها، ولا يوجد أي تفاصيل أو أرقام دقيقة عن نسبة المشاركة بانتخابات الخارج لمجلس النواب بتونس؛ ليكون الوضع الراهن في انتظار اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن نسبة المشاركة بوقت لاحق قد يكون بنهاية اليوم.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية بتونس أن دوائر الإقتراع بالخارج تتضمن 3 دوائر وهم دائرة فرنسا 2 ودائرة فرنسا 3 ودائرة إيطاليا، بقية الدوائر الأخرى في الخارج علقت فيها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإقتراع، أي أن مكاتب الاقتراع بهذه الدوائر التي لا يوجد بها مرشحين لم تفتح أبوابها اليوم، وبالتالي اقتصر الاقتراع بالخارج على الدوائر الـ 3 فقط.