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محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: قرار أحقية فلسطين بمواردها ينزع شرعية المحتل

كتب:

هاجر عمر
03:33 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي

الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي

قال الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي، إنّ القرار الأممي الذي يقر بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية قرار مهم جدًا، كونه يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين غير شرعي، وكل ما يفعله بمقدرات فلسطين وثرواتها «سرقة»، إذ إنّ الاحتلال يغذي نفسه ويطيل في عمره من ثروات الأراضي الفلسطينية.

ثروات طبيعية متعددة يستولى عليها الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف عوض، في حوار عبر تطبيق زووم من رام الله على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كل الثروات التي يستولى عليها الاحتلال الإسرائيلي من مياه وغاز ونفط والرخام والأشجار والمراعي والأراضي الزراعية هي موارد طبيعية لفلسطين، وهو ما يؤكد أهمية القرار الأممي الذي ينزع الشرعية عن الاحتلال، وتقول له إنّه سارق ومغتصب لهذه الثروات.

القرار الأممي بحاجة إلى قوة لترجمته

وأوضح المحلل السياسي أنّ هذا القرار الأممي في حاجة إلى قوة لترجمته، إذ إنّ الشعب الفلسطيني يفتقر للقوة كونه شعبا تحت الاحتلال، مفككًا ومشردًا ومشتتًا بأكثر من مكان في مختلف بقاع الأرض، إضافة إلى أنّ ظهيره الإقليمي والدولي ضعيف ما بين غير قادر وغائب، مؤكدًا أنّ الحق أعرج لكنه يصل، وأن القانون الدولي مهم جدًا للعمل المستقبلي.

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