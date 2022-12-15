خريطة انقطاع الكهرباء عن 15 منطقة غدا في طنطا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا، انقطاع التيار الكهربائي غداً الجمعة، عن عدة مناطق داخل مدينة طنطا، لمدة زمنية لا تتجاوز ساعة واحدة في بعض المناطق، من أجل إجراء عملية الصيانة الدورية لمحطة توزيع قحافه بمدينة طنطا، بالغربية.

انقطاع التيار عن 15 منطقة

وكشفت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه سوف يتم انقطاع التيار الكهربائي، غدا الجمعة، في تمام 7 صباحا، إلى 8 صباحا، عن 6 مناطق، بجانب فصل التيار عن 9 مناطق أخرى في تمام الساعة 8 صباحا حتى 9 صباحا، بمدينة طنطا، من أجل إجراء الصيانة الدورية، للوحة التوزيع بمنطقة قحافة.

الأماكن المتأثرة

وذكرت الشركة عن الأماكن المتأثرة وهى «طريق شوبر حتى المطاحن، والبنك المركزي، وشارع الفاتح، ودير الناحية حتى كشك البوسطة بشارع سعيد، ومساكن قحافة، ومنطقة الخلفاء الراشدين، وشارع الخلفاء حتى السريع أمام شركة الكهرباء، وشارع أسامة رمضان حتى حسن حسيب، وشارع عمر بن عبد العزيز حتى شارع حسان بن ثابت، ومديرية الزراعة وخلف الزراعة، ومنطقة الإستاد شارع 306 حتى شركة المياه، ومنطقة الكورنيش، والأحوال المدنية، وعملية مياه الإستاد».

التدابير اللازمة

وأهابت شركة الكهرباء ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي وناشدت المستشفيات والمصالح الحكومية والمديريات والأماكن الحيوية باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع على أن يتم عودة التيار مرة أخرى فور الانتهاء من عمليات الصيانة.