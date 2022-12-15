جداول امتحانات الفصل الأول الدراسي 2022-2023 للصفوف الابتدائية ببورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، جداول امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2022 -2023 لصفوف المرحلة الابتدائية، ووزعت الجداول على جميع المدارس، حيث من المقرر أن تنطلق بداية من 2 حتى 11 يناير المقبل، وفقا لإجراءات وتعليمات مشددة على مستوى الانتظام والإجراءات الوقائية.

جدول امتحانات الفصل الأول

أوضحت وكيل التعليم في بورسعيد، أن جدول امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2022 -2023 لصفوف المرحلة الابتدائية، رسمي ولغات وخاص كالتالي:

2 يناير علوم ومهارات مهنية ساعة ونصف.

4 يناير رياضيات وتكنولوجيا المعلومات ساعة ونصف.

5 يناير اللغة الإنجليزية ساعة ونصف 9 يناير اللغة العربية ساعتين ونصف 11 يناير الدراسات والتربية الدينية ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

2 يناير الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ومدتهما ساعة ونصف.

4 يناير اللغة الإنجليزية ومهارات مهنية ومدتهما ساعة ونصف.

5 يناير علوم لمدة ساعة ونصف.

9 يناير الدراسات الإجتماعية ساعة ونصف.

11 يناير التربية الدينية ساعة ونصف واللغة العربية ساعتين ونصف

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأشارت إلى أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي هو كالتالي

2 يناير اللغة الإنجليزية والرياضيات ومدتهما ساعة ونصف.

4 يناير العلوم والتربية الدينية ومدتهما ساعة ونصف.

5 يناير اللغة العربية ومدتها ساعتين ونصف.

9 يناير الدراسات الاجتماعية ومدتها ساعة ونصف.