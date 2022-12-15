السياحة: انطلاق الحملة الدولية للترويج لمصر في الخارج خلال 3 أسابيع

قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم إطلاق الحملة الدولية المتكاملة للترويج للسياحة المصرية في الخارج خلال 3 أسابيع من الآن، وذلك بعد انتهاء حملة «اتبع الشمس.. follow the sun»، والتي تم إطلاقها مرتين خلال العام الجاري خلال شهري مارس وسبتمبر 2022 .

وأضاف خلال اللقاء الذي عقدته اليوم وزارة السياحة والآثار مع عدد من محرري السياحة والآثار، أن الهيئة أطلقت هذا العام العديد من الحملات الترويجية التكتيكية فضلا عن الحملات المشتركة مع وكلاء السياحة الأجانب، للترويج للمقصد السياحي في الخارج، لافتا إلى أن نتائج تلك الحملات ظهر جليا في الحركة السياحية الجيدة التي استقبلتها مصر خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة أنفقت علي الحملات الترويجية والدعائية للسياحة المصرية خلال العام المالي 2021- 2022، نحو 800 مليون جنيه، لافتا إلى أن مصر تمتلك حاليا نحو 6 مكاتب في الخارج تبلغ موازنتها نحو 5 ملايين دولار في العام.