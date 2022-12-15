إيمان عبدالغني: أحضر حاليا لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض

كشفت مطربة الموسيقى العربية بدار الأوبرا، إيمان عبدالغني، تفاصيل إحيائها حفلا في أمريكا، وتحضيرها لحفل آخر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحيت إيمان عبدالغني، حفلاً جماهيريًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، للجالية العربية، بمدينة لوس أنجلوس، على مسرح Saban Theater Beverly Hills، بمصاحبة أوركسترا ليالي زمان، تحت قيادة المايسترو عادل إسكندر.

وعلى مدار ساعة ونصف الساعة شدت إيمان عبد الغني، بمجموعة متنوعة من الأغاني وسط حضور كبير رفع لافتة كامل العدد.

وقالت إيمان عبد الغني، في بيانٍ: «سعيدة جدًا بمشاركتي في حفل لوس أنجلوس، وبتواجد عدد كبير من المصريين والعرب من مختلف الجاليات العربية في أمريكا، وتحت قيادة المايسترو القديم عادل إسكندر، بمشاركة عازفين من عدة جنسيات». عربية».

أخترت أغاني متنوعة من الزمن الجميل

وتابعت: «أخترت أغاني متنوعة من الزمن الجميل، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، ورده، نجاة، فيروز، مياده الحناوي ، التجربة كانت مميزة بالنسبة لي لجمهور ذواق ومتعطش للطرب الشرقي والموسيقى، حافظين للأغاني والألحان، وشعرت كانني في بلدي».

الأغنية الجديدة مختلفة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع

وأضافت: «أحضر حاليا لحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، اكشف عن تفاصيلها على مدار الفترة القادمة»، مؤكدة أنه «فور عودتي إلى القاهرة، أبدأ تسجيل عدد من الأغاني الجديدة تطرح بطريقة السينجل، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وستكون متنوعة وجديدة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع يجمع بين الرومانسية والدراما، الجمهور سمعني بأغاني طربية لكبار وعمالقة الطرب، واعتقد من الصعب أن يسمعوا بصوتي ما هو أقل من ذلك».