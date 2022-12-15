قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تهديدات الأمن الغذائي مهدد في إفريقيا

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «رغم الكنوز الزراعية الإفريقية.. الأمن الغذائي مهدد في القارة السمراء».

وقال التقرير: «على مدار السنوات الأخيرة ضربت إفريقيا أزمات متتالية تسببت في زيادة معاناة القارة السمراء في انعدام الأمن الغذائي؛ ما يهدد حياة الملايين من سكانها».

وأضاف: «رغم أن إفريقيا الأقل في الانبعاثات الكربونية إلا أنها الخاسر الأكبر من أزمة تغير المناخ، ما يعرض نحو 21% من سكانها لمشكلة سوء التغذية، خاصة في المناطق الحارة الأكثر عرضة لأزمات الجفاف والتصحر، ولم تفق إفريقيا من هذه الأزمة إلا وجاءت جائحة كورونا ما أدى لارتفاع أسعار الغذاء ومضاعفة معاناة الأفارقة لنقص الغذاء».

وتابع: «امتدت الأزمات إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ضغوط متفاقمة على الأمن الغذائي الإفريقي، نظرا لاستيراد إفريقيا لـ50% من القمح من أوكرانيا وروسيا ما ينذر بأزمة غذاء غير مسبوقة في غرب إفريقيا».

واستطرد: «في إفريقيا تتوافر الإمكانيات الزراعية وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية 21% من مساحة القارة و60% من الأراضي غير المزروعة في العالم، وتشكل الموارد المائية المتجددة نحو 20% من كمية الأمطار تمنح هذه المقاومات إفريقيا فرصة لمواجهة التحديات التي باتت تهدد ملايين الأشخاص بشبح المجاعة».