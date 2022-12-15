كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية لمؤسسة «حياة كريمة»

استضافت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية طلابية لمؤسسة «حياة كريمة»، تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات»، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

أسماء الحضور

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد الكلية، والدكتور أحمد زينة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وحضور طلابي، وبمشاركة النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وعضو مؤسسة «حياة كريمة»، وإسلام طه، عضو مؤسسة «حياة كريمة»، وبإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تفاصيل الندوة

بدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة «حياة كريمة»، فيلمًا تسجيليًا حول المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تُنظمها مؤسسة «حياة كريمة» داخل الجامعات

وصرح الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تُنظمها مؤسسة «حياة كريمة» داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات.

وذكر «عكاشة»، أن هناك مشاركة إيجابية من طلاب كلية التربية الرياضية في مبادرة «حياة كريمة»، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة، تُشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب، موجهاً الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى، وإتاحة الفرصة للطلاب كى يتعرفوا على حجم التطوير والإنجاز.

«حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن

وأكد الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن، والتأكيد على إنحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة، والتبشير بمستقبل أفضل، قائلاً: «الجمهورية الجديدة ستُبنى على كوادر من شبابنا، ونتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل»، كما رحب بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة «حياة كريمة»، لافتاً أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات.

وأفادت النائبة هيام الطباخ، وإسلام طه، عضوا مؤسسة «حياة كريمة»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف للتأكيد على أهمية العمل التطوعي، وجذب الشباب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي.

أنشطة تدريبية متنوعة تُقدمها مؤسسة «حياة كريمة»

وأوضح عضوا مؤسسة «حياة كريمة»، أن هناك أنشطة تدريبية متنوعة تُقدمها مؤسسة «حياة كريمة» من بينها، التدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأنشطة تدريبية توعوية للشباب من أجل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسة والمجتمع وخصوصاً، فئة الشباب، منوهين أن هناك خطة متنوعة للأنشطة من خلال مجموعات عمل، تتضمن التدريب والتطوير والتوعية.

وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مبادرة «حياة كريمة» بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم، والصحة، وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلاً عن التدريب والتأهيل والتثقيف عبر الندوات التوعوية التي تستهدف في الأساس تأهيل الإنسان وتنمية قدراته.

وفي نهاية الندوة كرم الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، ضيوف الكلية بإهدائهم درع كلية التربية الرياضية، متمنيًا التوفيق للجميع.