«أعمل مشروع ولا اشتري ذهب؟».. رئيس الشعبة بالمنوفية يجيب

وجّه عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالمنوفية، نصيحة للمقبلين على شراء الذهب خلال الفترة الحالية، بالتأني ودراسة الأمر جيدا، مؤكدا أهمية الشراء في حال وجود فائض من الأموال لا يحتاجها صاحبها، موضحا أنه من الأفضل إنشاء مشروع تجاري بدلا من شراء المعدن الأصفر، خاصة في ظل تذبذب الأسعار حاليا.

استقرار أسعار الذهب

وقال رئيس شعبة الذهب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الفترة الحالية تشهد ثبات سعر الجرام عيار 21 عند 1650 جنيها، ما يشهد إقبالا من المواطنين على شراءه، مضيفا «العملاء بيشتروا الذهب لاقتنائه والاستثمار فيه، خاصة أنه الملاذ الآمن كما عهدناه».

وأكد رئيس شعبة الذهب بالمنوفية، أهمية التأني ودراسة الأمر قبل شراء الذهب، لافتا إلى أهمية الشراء في حال وحود فائض من الأموال، أما في حال المقارنة بين عمل مشروع تجاري للربح أو شراء الذهب، فأوضح أن المشروع أهم وله الأفضلية مقارنة بشراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وفي سياق متصل، قال أشرف فهمي، تاجر ذهب، وعضو بنقابة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار جرام الذهب لمختلف الأعيرة شهدت انخفاضا واستقرت عليها منذ عدة أيام، ما أدى لإقبال ملحوظ من قبل العملاء، موضحا أسعار الذهب بالمصنعية كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1850 جنيها للشراء و1900 للبيع، وتتراوح قيمة مصنعيته من 100 وحتى 130 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1585جنيها للبيع والشراء 1685 جنيها، وتتراوح قيمة مصنعيته من 130 وحتى 250 جنيها.

إقبال كثيف على شراء الذهب

وأضاف «فهمي»، أن أسعار الذهب شهدت استقرارا، لافتا إلى الإقبال والطلب الكبير على كافة أنواعه، سواء مشغولات جديدة وقديمة أو سبائك، موضحا «الطلب على الشراء أكثر من البيع».

المشغولات الذهبية المستعملة

وأكد «فهمي» في حديثه لـ«الوطن»، أن الذهب هو الملاذ الآمن وهو الأفضل للاستثمار في الوقت الحالي، لافتا إلى أهمية شراء الذهب لمن يريد الادخار، مؤكدا أهمية الاستثمار حاليا من حيث شراء المشغولات الذهبية المستعملة، معلقا: «المشغولات الذهبية المستعملة هتقدر الست تتزين بها وتدخرها، فضلا عن القيمة القليلة لمصنعية الجرام وقدرها 50 جنيها، ونصيحتي محدش يبيع دهبه».