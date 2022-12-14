15 نصيحة للمواطنين عند شراء الذهب تجنبا للغش.. «اطلب فاتورة»

حالة من الترقب خيّمت على المواطنين، عقب اضطراب أسعار الذهب في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتردد الكثيرون في اتخاذ قرار البيع أو الشراء بسبب السعر، ويضطرون للسؤال في محال الصاغة هل يبيعوا أم يشتروا؟، بينما يستغل بعض التجار توقف عدد من الشركات عن الإعلان عن الأسعار ويبيعون بأسعار أكثر من المتعارف عليها بفارق كبير.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» 15 نصيحة للمواطنين عند رغبتهم في شراء أو بيع الذهب، حتى لا يتعرضوا للغش أو يقعوا فريسة لبعض التجار.

نصائح عند شراء الذهب في مصر

وقال عبد الرحمن محمد، أحد تجار الذهب بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ هناك عدة نصائح يجب على المواطنين معرفتها جيدًا عند رغبتهم في بيع أو شراء الذهب، سواء فيما يخص المصوغات أو السبائك، والمتمثلة في الآتي:

1) السؤال جيدًا لدى عدة تجار عن الأسعار تجنبًا للتعرض للاحتيال بعض تجار الصاغة غير الأمناء.

2) السؤال عن قيمة المصنعية لدى مختلف محال الصاغة والمقارنة بينها.

3) شراء الذهب عيار 21 نظرًا لكونه الأقل مصنعية عند البيع.

4) اختيار تاجر ذهب موثوق وذات سمعة جيدة في السوق.

5) تجنب شراء الذهب الذي يحتوي على الكثير من الفصوص.

6) التأكد من إثبات الفصوص الموجودة في المشغولات الذهبية في الفاتورة حتى لا تخسر كثيرًا في حالة البيع.

7) الحرص على اختيار الأشكال قليلة النقوش حتى تكون مصنعيتها قليلة.

8) يفضل شراء السبائك الذهبية إذا كان الشراء بقصد الاستثمار أو إدخار المال.

9) التأكد من أخذ فاتورة ضريبية بالذهب المشترى شريطةً أن تحتوي على رقم السجل التجاري، والسيريال نمبر، ورقم البطاقة الضريبية.

10) عدم شراء الذهب القديم أو المستعمل إلا بفاتورة.

11) التأكد من الأختام الموجودة على الذهب.

12) الابتعاد تمامًا عن شراء الذهب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

13) الاحتفاظ بفاتورة الشراء في مكان آمن تجنبًا لفقدانها مما سبب أزمة خلال البيع.

14) بيع الذهب في التوقيت الحالي والاستفادة من فارق السعر قبل انخفاضه أكثر.

15) تجنب شراء الذهب بكمية كبيرة هذه الأيام منعًا لزيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع سعره.

استبدال الشبكة الذهب بالفضة

على جانب آخر، أطلق عشرات من أهالي محافظة الفيوم، دعوات لاستبدال الشبكة الذهب بالفضة، والاكتفاء بالدبلة وخاتم ذهب فقط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، تيسيرًا على الشباب.

كتابة الشبكة في القائمة

وقال يوسف الجندي، أحد أهالي مركز طامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه بدأ بنفسه في تطبيق تلك المبادرة دون الخوف من المجتمع، واكتفى بشبكة 10 جرام فقط لابنته، لتيسير الزواج نظرًا لما رآه في العريس من أدب وأخلاق وكونه مناسب لابنته، مُطالبًا أهالي المحافظة بتطبيق المبادرة في كافة القرى دون الخوف من كلام الناس.