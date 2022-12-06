«الشعبة»: شراء الذهب حاليا «خسارة كبيرة» والسعر سيتراجع كثيرا أول 2023

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين وعضو غرفة الذهب بالغرف التجارية، إن الطلب الكبير على شراء الذهب هو الذي يدعم ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنّ أسعار الذهب ستنخفض بشكل كبير مع بداية العام المقبل، مع السماح باستيراد الذهب من الخارج، وبالتالي سيكون سعر الذهب في مصر مماثلا للسعر العالمي.

وأضاف فرج، أنّ توقف استيراد الذهب حاليًا، يأتي بسبب وجود أولويات في تدبير الدولار من قبل البنوك، خصوصًا أنّ تلك الأولويات تتضمن الحبوب والسلع الاستراتيجية والخامات اللازمة للصناعات، والذهب ليس من بين هذه الأولويات.

أسعار الذهب تتراجع خلال أيام

وأشار إلى أنّ السبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق يرجع إلى إقبال الناس على الشراء، خصوصًا أنّ أي سعر يحدد بناءً على العرض والطلب، موضحًا أنّ هذا أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر عن السعر العالمي، وبمجرد هدوء موجة الشراء والسماح باستيراد الذهب من الخارج ستجد أنّ هناك استقرارًا كبيرًا في أسعار الذهب، وهذا متوقع خلال أسابيع قليلة.

هدوء أسعار الذهب أول 2023

وأكد أنّه مع بداية العام سيكون هناك هدوء كبير في الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التوقع بنسبة الانخفاض لكن، الانخفاض في أسعار الذهب سيكون بنسبة كبيرة جدا.

وأوضح أنّ السبب في الانخفاض سيكون نتجية الاستقرار في أسعار الصرف والتحسن الاقتصادي والسماح باستيراد الذهب الخام، خصوصًا أننا منذ فترة لم تستورد مصر الذهب من الخارج، ما تسبب ذلك في البعد عن الذهب العالمي.

وطالب جميع المواطنين بالتريث، في الفترة الحالية، وعدم الإقبال على الشراء، حتى لا يتعرضوا إلى خسائر كبيرة بعد أن تعود الأمور إلى نصابها وتنخفض الأسعار؛ لتكون مناسبة للأسعار العالمية.