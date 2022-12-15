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كلمات أغنية ويجز الجديدة «عز العرب» بعد تصدره التريند

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:24 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
ويجز

ويجز

تصدرت كلمات أغنية ويجز الجديدة «عز العرب»، التي طرحها الحساب الرسمي للفيفا الأغنية الرسمية لـ كأس العالم، المقام حاليا في قطر، التي غناها مغني الراب المصري ويجز، من إخراج علي العربي.

نجاح أغنية ويجز الجديدة عز العرب

وحققت كلمات أغنية ويجز الجديدة عز العرب، نجاحا بعد طرحها بساعات، وحققت مشاهدات وصلت إلى 314 ألف مشاهدة، وأكثر من 33 ألف إعجاب.

كلمات أغنية ويجز الجديدة عز العرب

جاءت كلمات أغنية ويجز الجديدة عز العرب، من تأليف وغناء وألحان وتوزيع مؤدي الراب ويجز، كما أن فوزي درويش تولى إدارة تصوير الفيديو كليب، ومصممة الرقصات ليلى غالب، وجاءت الكلمات كالتالي:

أنا أدرى مين أنا يا حبيبي

ومؤمن إن السعي هيغير مصيري

رميت والبحر يشهد

بتعوزني تلاقيني

بطل وقت المواجهة وشعب مستنيني

زي ما أكون بحلم

تعالى شوف الشغل

في السما بلمع

ومش مستني الشكر

بالظبط دي كورة

علشان كدا بغني

بقول ومن قلبي

الكورة تسمعني

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا

غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

حيوا اللي يجمعنا وما عاش اللي يفرقنا

غنيها وسمعنا، حيوا كل عباد الله

عز العرب تعالى شوف الكرم

عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

عز العرب تعالى شوف الكرم

عندي كورة وهدف، عندي كورة وطرب

حيوا مرحب والشباك طارحة

العرب ترعاكي يا فرحة

سدد وأنا أشوف أقول ما شاء الله

من قطر لكل عباد الله

ما يجيبهاش غير أبطالها

وفلوس مدفوع بحضرها

كل البشر هتشرفنا

كل العالم هنعرفها

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بقلم أحمد عبد الرحمن