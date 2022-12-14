ويجز يستعد لطرح أغنية «عز العرب» لمونديال 2022

انتهى مغني الراب ويجز، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «عز العرب»، ومن المُفترض طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الساعات القليلة المُقبلة، وهي أغنية خاصة بمونديال قطر 2022.

صُنّاع أغنية عز العرب لـ ويجز

«عز العرب» غناء وكلمات وألحان وتوزيع ويجز، وهي فكرة حسين عبد الله الذوادي، أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية، وأحد مسؤولي تنظيم كأس العالم بقطر، وهي من إخراج علي العربي صاحب الفيلم الوثائقي الشهير «كباتن الزعتري»، ومدير التصوير فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، ومن إنتاج شركتي ambient light وشركة كالمنتارا.

وتقول كلمات أغنية «عز العرب» لـ ويجز: «حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله».

«عز العرب» تجمع ويجز وعلي العربي للمرة الثانية

يذكر أن علي العربي وويجز تعاونا من قبل في الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي «كباتن الزعتري» الذي أخرجه وأنتجه «العربي» وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.