الجمهور يحتفى بإحياء ويجز حفل نهائي كأس العالم.. ظهر في الأغنية بجلابية خليجي

استقبل الجمهور، خبر إحياء مطرب الراب الشهير «ويجز»، حفل نهائي كأس العالم بمونديال قطر 2022، بحفاوة شديدة، لكونه أول فنان عربي ومصري يحيي حفل نهائي كأس العالم.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من «أغنية عز العرب» لكأس العالم التي وهي غناء وكلمات وألحان وتوزيع ويجز، وفكرة حسين عبد الله الذوادي أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية، وأحد مسؤولي تنظيم كأس العالم بقطر، وإخراج علي العربي صاحب الفيلم الوثائقي الشهير «كباتن الزعتري»، ومدير التصوير فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، ومن إنتاج شركتي ambient light وكالمنتارا.

فيفا قفلت البومها لكأس العالم بأ غنيه لويجز اسمها عزالعرب

فكره ألبوم اغاني لكأس العالم دي جميله جدا ونجحت والاغاني كلها حلوه وعالميه

اغنيه عز العرب جميله وتصويرها رهيب

اخيرا مصر ليها اي دور في كأس العالم

عموما ويجز وصل للعالميه https://t.co/zhFbKcsZgH pic.twitter.com/dHwntlGRWt — ORTEGA كريم (@OLd_schoolll) December 14, 2022

فرحة الجمهور بإحياء «ويجز» حفل النهائي

وعلق رواد مواقع التوصل الاجتماعي على أغنية «عز العرب» لكأس العالم عبر «تويتر» قائلين: «فيفا قفلت ألبومها لكأس العالم بأغنيه لويجز، أخيرًا مصر ليها دور في كأس العالم وويجز وصل للعالمية.. ويجز بقى بينافس نفسه ويكسب يستحق اللي وصل له.. وأخيراً ويجز يغني للمونديال.. بحس إن ويجز ابن خالتي من فرحتي بيه ومبسوطه بنجاحه.. مناسبة جدًا إنها تكون الأغنية الرسمية لكأس العالم».

ويجز يظهر بجلابية خليجي في أغنية نهائي كأس العالم

وطرحت القناة الرسمية لفيفا عبر يوتيوب أغنية «عز العرب»، كاملة منذ ساعات قليلة، ويظهر فيها ويجز بعدة إطلالات أبرزها الجلابية الخليجي السوداء والشال وبدلة البيضاء ذات خطوط قليلة زرقاء، ومن المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، مباراة حماسية وشيقة يترقبها الجمهور بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.

وكانت أغنية البخت لويجز التي طرحها منذ 9 أشهر حققت نجاح كبير واحتلت المركز الرابع في قائمة أكثر الأغاني التى بحث عنها المصريين خلال عام 2022.