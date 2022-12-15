ويجز يطرح «عِز العرب» على «يوتيوب» خلال ساعات.. أغنية ختام كأس العالم

طرح مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة الخاصة بـ مونديال 2022، وتحمل اسم عِز العرب، واحتفى رواد السوشيال ميديا بالأغنية، بتداولها على نطاق واسع، ومن المقرر طرح الفيديو كليب على «يوتيوب» خلال ساعات.

ويجز يشارك في حفل ختام كأس العالم

وأعاد «ويجز» نشر صورة لأحد متابعيه يعبر فيها عن سعادته لقيامه بغناء أغنية عِز العرب لأول مرة لايف في حفل ختام كأس العالم، عبر خاصية ستوري على «إنستجرام».

أغنية عز العرب من كلمات وألحان ويجز

ومن المقرر أن يطرح ويجز، فيديو كليب أغنية عز العرب، وهي من كلماته وألحانه على موقع «يوتيوب»، خلال الساعات المقبلة، معبرًا عن سعادته للنجاح الذي حققته الأغنية بعد طرحها على المنصات السمعية والإلكترونية، ووصفها رواد السوشيال ميديا بأنها الأغنية الرسمية والحقيقية المعبرة عن كأس العالم قطر 2022.

ولم ينس ويجز أن يعبر عن سعادته للأداء البطولي لفريق المغرب خلال مباراتهم أمام فرنسا مساء أمس الأربعاء وأسفرت عن فوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل لاشئ، وتأكيده أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

ومن كلمات أغنية عز العرب لمطرب الراب ويجز:« حيوا اللي جمعنا.. ومعاش اللي يفرق.. غني أو سمعنا.. حيوا كل عباد الله.. عز العرب تعالى شوف الكرم.. عندي كورة وهدف.. عندي كورة وطرب».