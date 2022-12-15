قناة الحياة تنشر فيديو لإنشاء محطة صرف صحي المنشأة بسوهاج

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن استمرار أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي المنشاة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في سوهاج.

وأوضح الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للقناة، أن محطة المعالجة تعمل بطاقة استيعابية تصل لـ35 ألف متر مكعب في اليوم، كما تقع المحطة على مساحة 40 فدانا غرب محافظة سوهاج، وتأتي تلك المحطة، ضمن إنجازات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.