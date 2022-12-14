رئيس جمعية الأورمان لقناة الحياة: نستهدف توزيع 1.5 مليون كيلو لحوم وصولا لرمضان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف توزيع نحو 1.5 مليون كيلو من اللحوم، على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ما تستهدفه الجمعية مؤخرا، سبقه العديد من أعمال الخير.

شعبان: تعاون كبير بين وزارة التضامن والتحالف الوطني

أضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن منظمات المجتمع المدني، تعيش حاليا أزهى عصورها، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أن هناك تعاون مع وزارة التضامن والتحالف الوطني للعمل الأهلي بكل مؤسساته، لتوزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.

شعبان: توزيع المواد الغذائية والبطاطين لا يتوقف

وأوضح أن توزيع المواد الغذائية أو البطاطين، لا يتوقف على كل الأسر الأكثر احتياجا في أنحاء الجمهورية كافة، حيث أنه ومن ضمن أهم أنشطة الجمعية هو التمكين الاقتصادي للأسر، وعلى أي مواطن يرغب في تنفيذ مشروع يمكنه التقدم لفروع الجمعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية من أجل الحصول على الدعم والمساعدة.

وأكد أن الجمعية تقوم بإعطاء الشاب صاحب المشروع قرض حسن، من أجل تنفيذ مشروعه يصل لـ20 ألف جنيه، لافتا إلى أن الجمعية بدأت بالفعل في توزيع 150 مليون كيلو جرام من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا، فيما تستهدف المؤسسة الانتهاء من هذا التوزيع بحلول شهر رمضان الكريم.