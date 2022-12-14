مبتكر لـ قناة الحياة: نجحت في إنتاج أعلاف حيوانية من أوراق التين الشوكي

قال الدكتور محمود جلال مبتكر مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من أوراق التين الشوكي، إن إنتاج أوراق التين الشوكي سنويا دائما ما يكون غزيرا على مستوى الجمهورية، ويصل في الفدان الواحد لـ 20 طنا من الأوراق.

أوراق التين الشوكي لا يجري الاستفادة منه على أكمل وجه

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن أغلب أوراق التين الشوكي لا يجري الاستفادة منه على أكمل وجه، حيث أن البعض يتعامل معها عن طريق الإكثار في نبات التين الشوكي.

واستطرد: «شوفت تجارب الدول السابقة في هذا الأمر واستنسخت هذا الموضوع بما يتناسب معانا، وتلك الأوراق غنية بالبروتين والكربوهيدرات، إذ أن نسبة البروتين فيها تصل لـ5% بالزراعة العادية الطبيعية الموجودة في مصر، لكن حال كانت الزراعة بغرض إنتاج الأعلاف فترفع لأكثر من هذا».

وأوضح أن أوراق التين الشوكي، يستخلص منها أيضا منتجات غذائية للإنسان ومستحضرات تجميل، متابعا: «البرازيل بتعتمد بشكل كامل على التين الشوكي وأوراقه من مواطنين وحيوانات ونباتات».