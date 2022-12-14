«البحوث الزراعية» لقناة الحياة: نجحنا في التوصل لحل لزراعة الأراضي غير الصالحة

قال الدكتور محمد أبو السعود وكيل الإرشاد بمركز البحوث الزراعية، إنه قام بإجراء مجموعة من البحوث على الزراعة دون استخدام التربة، واعتمدت أبحاثه على حصول جذور النباتات على الغذاء والمياه في معزل عن التربة، «أنا مش بزرع في الأرض، ممكن أزرع في أي مكان حتى لو ترابيزة زجاج».

وأضاف «أبو السعود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه كلما كانت الأراضي سيئة وغير صالحة للزراعة، كلما زادت نسبة نجاحه في زراعتها.

أبو السعود: دخلنا أنواع من دودة الأرض تاكل مخلفات المنزل خصوصا المطبخ

واستطرد: «عملت أحد الأبحاث باستخدام أحد أنواع دودة الأرض، ووضعناها بين مخلفات المنزل (في المطبخ)، وقدرنا ناخد سماد عضوي منها، ونستخدمه في الزراعة فوق الأسطح، وبالتالي نقدر منستهلكش موارد كتيرة خلال عملية الزراعة».

وأوضح أنه على مدار 5 سنوات قام بإنتاج عدد من البحوث التي تناولت كل ما يخص الزراعة الذكية، وجرى وضع نماذج تخص الصوب الزراعية من أجل التحكم في كل العوامل المناخية أو البيئية.