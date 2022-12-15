محافظ بورسعيد: توريد 1200 طن أرز الشعير بمضربي «الرضوان والأوسط»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن توريد 1200 طن أرز شعير بمضربي «الشرق الأوسط والرضوان»، الذي انضم حديثاً إلى منظومة توريد الأرز بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التقدم بكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022.

الرضوان صرح جديد لتوريد الأرز

وأوضح محافظ بورسعيد، أن انضمام مضرب «الرضوان»، يعد صرحا جديداً لمنظومة توريد الأرز الشعير لموسم 2022، حيث يقع المضرب بقرية «الرضوان»، إحدى القرى التي تقع جنوب بورسعيد، لافتًا إلى أن المضرب يقع على مساحة 550م، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ 120 طن يومياً فضلاً عن سعة تخزين إضافية ملحقة تقدر بـ 4000م ليصبح المضرب الثاني على مستوى المحافظة، الذي من شأنه العمل على تلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.

حملات لمنع احتكار الأرز

وأكد المحافظ أن أعمال توريد محصول الأرز ببورسعيد، تتم بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث بلغت الحصيلة التراكمية لتوريد الأرز الشعير إلى مضربى الشرق الأوسط الرضوان 1200طن، مؤكداً أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومباحث التموين تشن حملات على مخازن الأرز وكافة منافذ المحافظة لمنع احتكاره واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن هناك إجراءات صارمة لضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة في العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محليا وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها في حالة الذروة.