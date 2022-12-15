سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس بالشرقية.. الحبة العريضة بـ 6850 جنيها

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس، في الشرقية 6500 و6850 جنيها للحبة الرفيعة والعريضة على التوالي، كسعر التوريد للتموين، فيما بلغ سعر الطن الأرز الشعير في السوق 13 ألف جنيه، وتوريد أكثر من 61 ألف طن من الأرز الشعير حتى اليوم، من إجمالي المستهدف بقيمة 126 ألف طن.

وأوضح المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير للحبة الرفيعة اليوم الخميس، سجل 6600 جنيه للطن مضافا إليه 100 جنيه حافز توريد، فيما بلغ سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة 6850 جنيها مضافا إليه 100 جنيه حافز توريد.

توريد 61 ألف طن

وأشار مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه جرى توريد أكثر من 61 ألف طن من الأرز الشعير إلى مواقع تجميع الأرز البالغ عددها 64 موقعا تجميعيا، مؤكدا أن سعر طن الأرز الشعير تعاقدي يسجل 6600 و 6850 للحبتين الرفيعة والعريضة.

سعر طن الأرز الشعير 13 ألف خارج سعر التعاقد

وقال هاني السيد رئيس حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر طن الأرز الشعير سجل 13 ألف جنيه خارج سعر التوريد للمواقع التجميعية المتفق عليها من قبل المحافظة، لافتا إلى أن سعر التوريد سعر تعاقدي متفق عليه مع المزارع مسبقا.

توريد طن أرز على كل فدان

وفي سياق متصل تستهدف مديرية التموين تخزين 126 ألف طن من الأرز الشعير كمخزون استراتيجي، وتم توريد أكثر من 61 ألف طن حتى الآن، وعلى كل مزارع توريد طن أرز شعير على فدان مزروع بمحصول الأرز، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية الفدان الواحد من الأرز تتراوح ما بين 2 إلى 3 أطنان أرز.