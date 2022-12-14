طرح كميات كبيرة من الأرز في المجمعات الاستهلاكية بقنا.. «الكيلو بـ10.5 جنيه»

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأنه تم طرح 1090 طن أرز معبأ، ما بين أرز تمويني وأرز حر وأرز حر فاخر في فروع شركة المصرية 2000، بمختلف مدن المحافظة والمجمعات الاستهلاكية، في إطار حرص الدولة على توفير السلع الاستراتيجية، وسد احتياجات المواطنين من تلك السلع، مشيرا إلى أنّ الأجهزة المعنية تتابع توافر السلع والأسعار بالأسواق يوميا، بهدف رصد أي نقص في السلع ومن ثم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد أي عجز.

سعر كيلو الأرز في قنا

وقال المحافظ، في بيان اليوم، إنّ الكميات المتوفرة من الأرز تشمل 600 طن أرز تمويني بسعر 10.5 جنيه للكيلو، متوفر بفروع شركة المصرية 2000، و430 طن أرز حر بسعر 14.5 جنيها، متوفر بفروع شركة المصرية أيضا، و60 طن أرز حر فاخر كسر 3% بسعر 18 جنيها، متوفر بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة، لافتا إلى أنه ستصل دفعات أخرى من الأرز، وكافة السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، لضمان توافر تلك السلع بكميات كافية في الأسواق والمحلات .

حملات يومية على المراكز

وأضاف أنّ الأجهزة الرقابية تقوم بشن حملات يومية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، ومدى التزام التجار بالأسعار المقررة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة المعروض من السلع، والتغلب على ظاهرة الارتفاع العشوائى في الأسعار.

وأشار إلى أنّه يتابع بشكل يومي أسعار السلع الأساسية، ومدى توافرها في الأسواق على مستوى كافة المراكز، من خلال التقارير الدورية للأجهزة المختصة .