دبلوماسية سابقة لقناة القاهرة الإخبارية: الاستثمار في الزراعة ضروري لتجنب الأزمات

قالت سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن أزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وافتقار العالم للقمح والمغذيات بأنواعها، وجميع المواد الغذائية اللازمة للزراعة.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الأمر يستدعي أن يبحث العالم عن الأراضي التي يمكن استخدامها في الزراعة، التي يجب أن تستثمر فيها الأموال والطاقات البشرية والمالية، حتى نتجنب حدوث هذه الأزمة العالمية مرة أخرى، ولا يجب أن يعتمد العالم كله على إنتاج بلد واحد».

وتابعت: «خصوصا أن أفريقيا لديها من الإمكانات الطبيعية الكثير، سواء كان في التربة أو الماء أو الأيدي العاملة المدربة والأراضي الزراعية غير المستغلة، والقمة الأفريقية الأمريكية، منتظر منها خطة طويلة الأجل لضمان إنتاج زراعي كامل، يصلح لدول العالم كلها، فلو استغلت هذه الأراضي الزراعية، يمكنها أن توفر الغذاء للعالم أجمع، وذلك ما نتمناه فهو ليس استجداء المعونات أو القبول بفكرة مساعدات الولايات المتحدة، التي طال انتظارها، التي تعتبر مساعدات طفيفة جدا غير مجدية».