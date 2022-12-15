بايدن: أدعو الاتحاد الأفريقي للانضمام لمجموعة العشرين

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.

وأضاف «بايدن»، خلال جلسة الشراكة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بالقمة الأمريكية الإفريقية، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تبحث سبل التعاون المستقبلية مع إفريقيا، واليوم سيكون هذا العقد حاسمًا لما نفعله، وسنتناول ونخطط لمكافحة كل التحديات المستقبلية التي تواجه القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن أمريكا تعمل بشكل تام لصالح القارة الإفريقية، ولابد من دعم الابتكار في الدول الإفريقية لمواجهة كافة التحديات للقارة، ونضمن تحقيق الصمود والرفاهية والأمن لشعوبنا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن إفريقيا سوف يظل لها مقعد في كل مجال لمواجهة كل التحديات على الساحة الدولية، والنقاش جرى بشكل بناء منذ سبتمبر الماضي بجمعية الأمم المتحدة التي أعلنت الدعم التام لحجز مقعد للقارة الإفريقية بمجلس الأمن الدولي.

وأوضح: «اليوم نضع الأسس للدفاع المشترك وتحقيق السلام والأمن طبقا لمواثيق الأمم المتحدة لتناول كل التحديات التي تواجه الشعوب كافة».