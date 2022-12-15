مدير مكتبة الإسكندرية: الشائعات تستهدف الشباب للانحراف عن الطريق الصحيح

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية إن الشباب هم مستقبل الوطن، وأن الشائعات تستخدم من قبل المؤسسات التي تريد جعل الشباب ينحرفون عن الطريق الصحيح، داعيا الشباب إلى التصدي لهذه الشائعات.

وأضاف «زايد» خلال صالون رؤى الشباب، الذي أقيم في مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس بعنوان «علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات وكيفية التصدي لها»، أن المواطنين يحبون بلدهم ومستعدون للتضحية بالغالي والنفيس، رغم الضغوط، مضيفا مصر تشهد تطورات وإنجازات جديدة ترى النور كل فترة.

مكتبة الإسكندرية منارة ثقافية لمصر وللعالم

وأوضح أن مكتبة الإسكندرية هي منارة ثقافية لمصر وللعالم، وليست مخزن للكتب، وبنيت على نفس مكان المكتبة التي كانت موجودة من 200 سنة، وتهدف إلى تقديم خدمات بحثية وبها أكثر من 2 مليون كتاب وبها أرشيف لكل الصحف المصرية، وتستضيف مكتبات خاصة، ومتاحف المفكرين وللرئيس محمد أنور السادات، ومسابقات.

ولفت إلى أن المكتبة تقدم على تلخيص تراث وتاريخ الإنسانية في كتيبات صغيرة، وتقدم خدمات لذوي الهمم، وأنها بصدد عمل مشروع قومي، للقراءة في مصر وتجعل الشباب يقرأ لتطوير وعي الشباب.