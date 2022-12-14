مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض «العودة إلى مصر.. مجموعة برازيلية من الصور»

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل، معرض «العودة إلى مصر: مجموعة برازيلية من الصور»، اليوم الأربعاء، بقاعة المعارض الشرقية بركز المؤتمرات في المكتبة.

أول مجموعة وثائقية برازيلية يتم إدراجها

ويضم المعرض مجموعة من الصور ضمن أول مجموعة وثائقية برازيلية يتم إدراجها في قائمة «سجل ذاكرة العالم» لمنظمة اليونسكو، حيث كان يملكها الإمبراطور دوم بيدرو الثاني، ثم تبرع بها عام 1889 للمكتبة الوطنية بيو دي جانيرو، وحملت المجموعة اسم «كريستينا ماريا»، بطلب من الإمبراطور الذي رغب في تكريم زوجته.

زار الإمبراطور بيدرو الثاني مصر مرتين

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، زار الإمبراطور دوم بيدرو الثاني مصر مرتين، الأولى في عام 1871 والأخيرة في عام 1876، وشاهد فيهما الأماكن الأثرين، وعدد من المدن مدونًا انطباعاته عن سياق الحياة في مصر آنذاك، وكان الإمبراطور مولعًا بالتصوير الفوتوغرافي، مما دفعه لجمع أكثر من 20 ألف صورة، منها 500 عن مصر، من قبل العديد من المصورين مثل فيليكس بونفيس، وفرانسيس فريث، وباسكال سييا، وهيبوليت ديلي، وإميل ببشار، مما يثري العرض بقيم فنية توثيق تلك الحقبة الزمنية بكل جماليتها وخصوصيتها.

وأكد «زايد» خلال افتتاحه للمعرض بالتعاون مع سفارة البرازيل أن الصور الموجودة به، تذكر بأهمية التاريخ والثقافة في تأسيس العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل.

المعرض يضم صور الإمبراطور

وقال السفير أنطونيو باتريوتا، إن هذا المعرض يضم مجموعة صور الإمبراطور دوم بيدرو الثاني الذي كان يتمتع بفضول تاريخي واهتمام شديد بمصر، مؤكدًا أن مصر لطالما أبهرت البرازيل والعالم.

قوة العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية

وأكد «باتريوتا» قوة العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية التي تجمع مصر والبرازيل، متوقعا ازدهار هذه العلاقات في المستقبل خاصة في مجال الثقافة، وأنه يسعى لبذل المزيد من الجهد في هذا الإطار، خاصة في مجال التبادل الثقافي والأكاديمي.

ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 17 يناير 2023 يوميًا ماعدا أيام الجمعة.