برنامج «مصر تستطيع» يبرز رحلة كفاح باحث مصري من طنطا إلى سويسرا

وصف الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على شاشة «dmc»، ما وصل إليه الدكتور أحمد العبد، باحث في قسم الكيمياء الهنديسة جامعة ستانفورد الأمريكية بقوله: «الدكتور أحمد العبد عنده 30 سنة، باحث شاب مبشر للغاية، دخل في مسابقة مع 200 باحث في سويسرا في مجال الإبداع في الطاقة المتجددة مع خيرة باحثي سويسرا، وتخرجوا في أفضل الجامعات في العالم، وحصل على المركز الثالث في المسابقة».

وأضاف: «حصل على الدكتوراه وعمره 29 عاما، وبدأ حياته من مصر ببكالوريوس علوم، وحصل على الماجستير من كوريا الجنوبية ثم الدكتوراه من سويسرا».

وتابع: «يعمل العبد على بطاريات السيارات وتطويرها، في مشروع بين الولايات المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية ومصر».

واستطرد: «المميز دائما يظهر من اليوم الأول، فعندما يكون في آخر سنة في البكالوريوس في جامعة طنطا، ويكون أول طالب ياخد منحه من أكاديمية البحث العلمي لتحويل مشروع التخرج لعمل بحثي، ثم يعين معيدا في قسم الكيمياء الهندسية بجامعة طنطا، ثم وافق على منحة كوريا الجنوبية، وجذبه إلى كوريا موضوع البحث الخاص بتخزين الطاقة، واستطاع الحصول على الماجستير، وانتقل لأفضل معهد بحثي في كوريا وبعد 6 أشهر بدأ دراسة الدكتوراه بتعاون بين سويسرا وكوريا».