مناقشة نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار وشئون المجتمع، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، مدير وحدة حقوق الإنسان، وممثلي المجلس الاستشارى للجمعيات الأهلية، وأعضاء برلمان الشباب.

محافظ كفر الشيخ: الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن الحقوق غير المسبوقة التى منحها الرئيس للمرأة والشباب هي من حقوق الإنسان التى تُعد حقوق عريضة ومتنوعة ومهمة بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكداً أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق، وإيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا في التنفيذ.

نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب وأفراد المجتمع بجميع فئاته

وأضاف اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب وأفراد المجتمع بجميع فئاته، وتفعيل دور الشباب، ومشاركتهم في توعية أفراد المجتمع بقضايا حقوق الإنسان، والتوسع في برامج التثقيف، وإدراج أنشطة متنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، علاوة على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجال حقوق الإنسان بشأن موضوعات أكثر تخصص في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالبشر.

تنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية لتعزيز قيم المواطنة والانتماء

وأضاف محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتم تنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية لتعزيز قيم المواطنة والانتماء، ورفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، والعمل على زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال والإهمال وكافة أشكال العنف، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأفاد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، إن حقوق الإنسان أمر واجب التطبيق في سلوكيات كافة الأفراد، ومعرفتهم، وفي التنشئة المجتمعية، متابعاً: «لنا جميعاً حقوق وعلينا واجبات، وانطلاقاً من رؤية الدولة واهتمامها بمجال حقوق الإنسان جاء التلاقى بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان تعاوناً لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع.