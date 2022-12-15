يسرا: نيللي كريم اختارت اسم مسلسلي «حمد الله على السلامة» لرمضان 2023

كشفت الفنانة يسرا، كواليس علاقتها مع الفنانة نيللي كريم، وكذلك كواليس اختيار اسم مسلسها الجديد «حمد الله على السلامة»، المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني 2023.

يسرا تتحدث عن علاقتها بنيللي كريم

قالت الفنانة يسرا، إن صداقتها مع الفنانة مختلفة، وأن نيللي على الصعيد الشخصي كوميديانة، خلال تصريحات تليفزيونية، وأن نيللي كريم هي من اختارت اسم مسلسلها «حمدالله عالسلامة»، بعد مكالمة هاتفية دارت بينهما، وأن هذا هو مستوى الصداقة بينهم.

وتابعت يسرا، أن مسلسل روز وليلى، الذي سيجمعها مع نيللي حدوته مختلفة، وأن فريق العمل من مختلف الجنسيات، ودورهم محققتان، وتدور الأحداث بينهم في إطار كوميدي.

يسرا ترد على الانتقادات التي توجه للفنانين

وعن ردها على الانتقادات التي توجه للفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت يسرا، إذا كان الاهتمام فقط بالآخر، من المستحيل أن تحقيق شيء في حياتك، مضيفة لابد من التركيز على نريده، ولابد من احترام العمل.

جدير بالذكر، أن يسرا تخوض السباق الرمضاني 2023، بمسلسل حمدالله عالسلامة، وتشاركها فيه شيماء سيف ومايان السيد، إنتاج جمال العدل، ومن المقرر بدء التصوير نهاية الشهر الجاري.