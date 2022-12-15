كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: حجم التجارة الصينية مع أفريقيا 4 أضعاف أمريكا

قال الكاتب الصحفي الدكتور عزت إبراهيم، إن حجم التجارة الصينية مع القارة الأفريقية 4 أضعاف حجم تجارة الولايات المتحدة مع القارة، وهي أرقام حركت الولايات المتحدة أكثر للتحول إلى مبادرات جديدة لدعم القارة الأفريقية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الولايات المتحدة في حاجة إلى استعادة الثقة مع القارة الأفريقية من جديد، بعد فترات من التراجع عن كثير من الوعود وعدم الإيفاء بالوعود الإنمائية التي طرحت على موائد القمم السابقة، ويمكن أن تبدأ من خلال ما أطلقت عليه مبادرة التجارة، وتوقيع البروتوكول مع اتفاق التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، وهناك اتجاه أمريكي للبدء في مسألة التجارة باعتبارها الأسهل في هذه المرحلة بإنشاء منطقة تجارة حرة تتسع لنحو 1.3 مليار نسمة».

وتابع: «هذه المساحة هي الأضخم في العالم بحسب ما ذكرته المصادر الأمريكية، كما أن حجم الاتجارة يصل إلى 3.4 تريليون دولار وهو رقم ضخم بالتأكيد».