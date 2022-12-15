غلق 46 منشأة طبية تعمل دون ترخيص في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 90 منشأة طبية

ومرت الحملة، على 90 منشأة طبية وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إغلاق 46 منشأة طبية مخالفة

وأسفرت الحملة، عن إغلاق عدد 46 منشأة طبية مخالفة تُدار دون ترخيص، وتشميعها بالشمع الأحمر، كما سيتم استصدار 11 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.

تأتي هذه الحملات، لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

استمرار الحملات الأسبوعية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، علي استمرار الحملات الأسبوعية لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، وغلقها لحين تلافى السلبيات، وذلك للارتقاء بالمنظومة الطبية الخاصة داخل محافظة كفر الشيخ.