تفاصيل ضبط «نسناس» شارد في سوهاج.. أمسكوه بواسطة سلم

نجحت الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية، مساء اليوم، من الإمساك بنسناس، عقب ورود بلاغات بظهوره على شجرة بالقرب من المستشفى العام.

الإمساك بـ«النسانس» بواسطة سيارة سلم خاصة

وجرى الإمساك بـ«نسناس» بواسطة سلم سيارة خاصة تابعة للوحدة المحلية، وتمت السيطرة عليه، وجرى تسليمه إلى الجهات المختصة.

الـ«نسناس» يتسلق أحد الأشجار بجوار المستشفى

كانت الأجهزة المعنية، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد وجود «نسناس» متسلقًا على أحد الاشجار بجوار مستشفى طهطا العام، وعلى الفور انتقل فريق من الجهات الأمنية ومعدات الوحدة المحلية إلى محل البلاغ، وتم الإمساك بالقرد الهارب.

مصدر: النسناس لم يقترب من المستشفى

في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بمدرية الصحة بسوهاج في تصريح خاص لـ«الوطن» بشأن ما تردد عن دخول «نسناس» إلى مستشفى طهطا العام، إن المستشفى لم يقترب منها أي نسناس أو حيوان آخر ولكن النسناس كان خارجها.