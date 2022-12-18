شقيقان يكافحان من أجل لقمة العيش.. أنهكهما المرض فاتجها لبيع المشروبات للمارة

يكافح قابيل عبده البساطي وشقيقه «سامي» في الحياة رغم مرضهما، حيث يعاني الأول من ثقب فى الرئة إثر حادث تعرض له، والثاني من السمنة المفرطة وآلام القدمين، ما يجعلهما غير قادرين على تحمل الأعمال الشاقة، لذا لم يكن أمامهما بُدًا بعد تدهور صحتهما سوى العمل سويا في كشك لبيع المشروبات الساخنة على الطريق في مدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط.

أحلام وطموحات

في بداية حياته، بدأ «قابيل» العمل فى عدة مهن، منها البناء والنجارة، ولكن عندما تعرض لحادث بدأ في بيع المشروبات على الطريق للمارة، حسبما ذكر لـ«الوطن».

أما «سامي» فكان يعمل فى ورشة للنجارة، لكن حالته الصحية تدهورت فبدأ بالعمل بالمشروع مع أخية «قابيل» من سنتين، وواجهتهما فى البداية صعوبات، لكنهما بالاجتهاد والمثابرة ومساندتهما لبعضهما قاما بعمل كشك صغير لهما، للتكسب منه والحصول على لقمة عمل شريفة، بحسب ما قاله لـ«الوطن».

وتمنى الشقيقان أن يكتمل مشروعهما وينجح، وأن تساعدهما محافظ دمياط الدكتورة منال عوض لتوفير مكان لهما بأوراق قانونية.

نموذج للشباب المكافح

ويقول سامح أبو عطا، صديق الشقيقين، لـ«الوطن»، أنهما شابان يحبهما الجميع، خاصة من أهل البلدة فهم يعرفون ظروفهما ويساندهما، مشيرا إلى أنه يتمنى من الجهات المسؤولة مساندتهما خاصة محافظة دمياط والشرطة ليقفوا بجانبهما لأنهما نموذجين للشباب المكافح.