تكاليف تبدأ من 65 ألف.. تفاصيل معرض صنع في دمياط بمدينة نصر

شراء واقتناء الآثاث الدمياطي، يطمح له الكثير حيث جودة منتج الأخشاب والأسعار المخفضة، وهو ما يتوفر حتى 17 ديسمبر الجاري، خلال معرض «صنع في دمياط» للآثاث في دورته الثالثة للعام الجاري 2022.

ويقام معرض «صنع في دمياط» داخل قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر، بمشاركة عشرات العارضين من صناع الآثاث الدمياطي، الذي يتميز بأذواق وأشكال تتسم بالطابع المصري.

تفاصيل معرض صنع في دمياط

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل معرض «صنع في دمياط»، المقدم من جهاز تنمية المشروعات على هذا النحو:

- يفتح المعرض أبوابة يوميا من 10 صباحا لـ10 مساءا.

- العارضون يقدمون عروضًا مميزة وتخفيضات على الأسعار.

- يمكن الشراء بتكلفة تبدأ من 65 ألف جنيه تشمل غرفة نوم وسفرة.

- المعرض يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لزيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بدلا من السفر إلى مدينة دمياط.

- يشارك في الدورة 74 عارضا، من بينهم 36 عارضا تلقوا خدمات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات.

- الدورة بها 11 عارضا من مدينة دمياط للأثاث و11 عارضا من الغرفة التجارية بدمياط.

- يضم المعرض عدد من العارضين من اللجنة النقابية للعاملين بصناعة الأثاث بدمياط وعدد من العارضين من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.