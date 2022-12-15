موفدة قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن: أمريكا تتطلع للعمل مع القارة الأفريقية

قالت دينا سالم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع القارة الأفريقية بطريقة مختلفة عن الشركاء التقليدين، الذين سبقوا الولايات المتحدة في أفريقيا، وعلى رأسها الصين وبعض الدول الأوروبية.

وأضافت «سالم» خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، «هناك قوى اقتصادية كبيرة، فطنت إلى أهمية السوق الأفريقية، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يعلم جيدا أن السوق الأفريقية سيتضاعف عدد سكانها إلى مليارين و500 مليون شخص، وهو ما سيكون ربع عدد سكان العالم مستقبلا، لذلك لا غنى عن السوق الأفريقية».

وتابعت: «كل المفردات التي يستخدمها الإعلام الأمريكي بأن السوق الأفريقية السوق ذات الفرص، ليس فقط بسبب كثافة السكان فيها، لكن لوجود عدد كبير من الشباب في القارة الأفريقية، مقارنة بالأسواق الأخرى، لذلك تحاول أن تتلمس الإدارة الأمريكية طريقة مختلفة في التعاون تقوم على الشراكة والدعم الفني والاستثمارات، وتحاول الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع شركائها الإفريقيين بالتوافق».