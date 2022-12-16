أماكن قطع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، قطع المياه اليوم الجمعة، لربط خط مياه 400 مم، وذلك عن مدينة أرمنت وأرمنت الوابورات والمراعزة الشرقية والغربية ونجع دنقل، لمدة 8 ساعات من 3 مساء إلى 11 مساء.

أماكن قطع المياه في أسوان

كما أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بقطع المياه اليوم في عدة أماكن لإصلاح عطل بخط مياه طرد بمحطة مياه جبل تقوق، وأعمال تركيب عدادات ومحابس، وذلك بمناطق صالح حرب وشارع كورنيش النيل وشارع وسط البلد ومنطقة الحصايا والشيخ هارون ومنطقة أرض الجميلي ومنطقة أطلس وطريق السماد ومنطقة السيل الجديد والسيل الريفي وبداية طريق الفنادق ومنطقة البشارية، وذلك لمدة 14 ساعة من 8 مساء اليوم حتى 10 صباح غد السبت.

مواعيد انقطاع المياه في سوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عن قطع المياه ببعض المناطق وضعفها وعدم وصولها للأدوار العليا بعدة مناطق أخرى بسبب أعمال الإحلال والتجديد غدا، من الساعة 3 عصرا ولحين انتهاء الأعمال، وذلك في مناطق قبلي البلد وطريق بنهو القديمة وشوارع عبدالهادي والخواص والصابرين ودرغام والوحدة والطيبين وحارة طربوش، بالإضافة لضعف المياه بعدد من الشوارع المستجدة بمنطقة قبلي البلد.

نصائح شركة المياه عند قطع المياه

وناشدت شركات المياه، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بقطع المياه، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عبر الخط الساخن لشركة المياه 125 من أي تليفون أرضي.