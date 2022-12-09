قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة مساء اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة، قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة المياه لمدة 6 ساعات تبدأ في 11 مساء اليوم الجمعة حتى الـ 6 صباح غدا السبت، لتنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور، ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، التي تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع كمال شحاته مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس .

تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور

وحددت محافظة الجيزة في بيان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لتنفيذ الأعمال وهي بولاق الدكرور القديمة المربع المحصور، بداية من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالجيزة، بضرورة الالتزام بالمدة المعلنة للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الإنتهاء من الأعمال، لافتا إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن 125.

محطات جديدة للوصول إلي أعلى درجات الكفاءة

قال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الشركة لديها 16 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها سبع محطات مياه، و محطتي معالجة صرف صحي، وسبعة روافع وشبكات صرف صحي، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تأهيل محطات جديدة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في نظم الإدارة الفنية المستدامة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.