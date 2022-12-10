قطع المياه عن عدة مناطق في 3 محافظات غدًا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب، قطع المياه غدًا الأحد، عن عدة مناطق في 3 محافظات وهي الدقهلية والمنوفية بني سويف؛ للصيانة وغسيل المروقات وتطهيرها.

وتنشر «الوطن»، أماكن قطع المياه بالمحافظات غدًا وفقًا لما أعلنته شركات المياه على النحو التالي:

أماكن قطع المياه بالدقهلية

- الدقهلية: أعلنت شركة المياه عن قطع المياه بقرى مركز دكرنس وعرب زيدان بالمنزلة والوحدة المحلية بالمحمودية والوحدة المحلية بالربيعات والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، وذلك لمدة 9 ساعة بدءًا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساء للصيانة على خط مياه قطر 630 مم ميت فارس بعرب زيدان.

أماكن قطع المياه ببني سويف

- بني سويف: أفادت شركة مياه بني سويف بقطع المياه وضعفها عن قرى مركز ناصر وجزيرة أبو صالح وعلي حمودة والغرقد، وضعفها عن قرية كفر الجزيرة بمركز ناصر، لمدة 24 ساعة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 صباح يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر الجاري، لأعمال التطهير بمحطتي مياه كفر الجزيرة وجزيرة أبو صالح بمركز ناصر.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية

- المنوفية: أوضحت شركة مياه المنوفية، قطع المياه غدا الأحد عن مراكز تلا ومنوف وشبين الكوم وقويسنا والقرى التابعة للصيانة الدورية وغسيل المروقات، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.