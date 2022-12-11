قطع المياه عن عدد من المناطق في 3 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة وبني سويف والدقهلية، قطع المياه عن عددٍ من المناطق الواقعة في نطاق عملها؛ بسبب أعمال تطهير كاملة في المحطات، إضافة إلى أعمال صيانة على الخطوط.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت شركات مياه الشرب في المحافظات الثلاثة، المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، لافتا الي انها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

القيام بأعمال تطهير كامل بمحطتي المياه ببني سويف

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، قطع المياه عن قرى «جزيرة أبوصالح - علي حمودة الغرقد» وضعفها عن قرية كفر الجزيرة بمركز ناصر لمدة 24 ساعة، بدأت من الساعة الثامنة صباح اليوم، وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ الاثنين؛ لوجود أعمال تطهير كامل بمحطتي مياه كفر الجزيرة وجزيرة أبو صالح بمركز ناصر.

مدة قطع المياه في قري الدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان قطع المياه عن بعض قرى مركز دكرنس وعرب زيدان بالمنزلة لمدة 9 ساعات، اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وحتى الساعة 4 مساءً عن المناطق التالية «الوحدة المحلية بالمحمودية - الوحدة المحلية بالربيعات - الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن - عرب زيدان بالمنزلة»؛ لقيامها بأعمال صيانة على خط مياه قطر 630 مم.

اسباب قطع المياه بالاسماعيلية

كما أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظات القناه، انقطاع المياه عن الطريق الصحراوي بدءًا من الساساتر حتى أبو سلطان «بمدينة فايد» لمدة 8 ساعات، ويستمر انقطاعها حتى الثانية ضهرًا للقيام بأعمال الصيانة لخط طرد محطة مياه فايد الكبرى.