وزير الرياضة: لا يوجد فجوة بين المسؤولين والشباب.. ومصر تعمل بشكل فريد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه يجب ألا ينسى الناس إنجازات مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن شباب مصر هم الأمل.

يأتي ذلك خلال صالون رؤى الشباب نظمته الوزارة في مكتبة الشباب بعنوان «علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات وكيفية التصدي لها»، مضيفًا خلال كلمته أن جلسات الصالون تناولت قضايا كثيرة مثل الإدمان ومشروع قناة السويس والشائعات.

وزير الشباب: أصبح لا يوجد فجوة بين الشباب والمسؤولين

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه أصبح لا يوجد فجوة بين المسؤولين والشباب الآن، وأن ما حدث قبل 2011، لن يحدث مرة أخرى، إذ أن مصر تعمل في عهد الرئيس السيسى بشكل فريد واستطاعت إدارة العديد من الأزمات بكل قوة، مثل جائحة فيروس كورونا.

وتابع أنه سعيد بوجود القيادات السياسية والتنفيذية في الصالون، مضيفا أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحلم والأمل.

رئيس جامعة الإسكندرية: الشعب يحتاج نفس طويل للبناء

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الشعب يحتاج نفس طويل لبناء الدولة، وأن من يسعى للهدم نفسه قصير، وأن من يطلق شائعة له هدف من إطلاقها لذلك يجب الرد عليها سريعًا، وذكر أن الدولة تبنى بالرؤى وليست الشائعات، متابعا أن الشباب هو الأكثر قدرة على تقديم الرؤى، وأن الله عندما ميز المخلوقات بالعقل لكي يفكر الفرد، ويتحقق من صدق المعلومة، متابعا أن هناك كم كبير من المعلومات حاليا.

وذكر عبد العزيز قنصوة، أنه أحيانا يوجد روح عدم التقدير لأنفسنا، وعندما سافر البعض للتعلم في أرقى جامعات أمريكا الشمالية عرف هناك قيمة ما تعلمه في جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور عبد الحميد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه من خلال المواقع الرسمية للجامعات المصرية، وما تتضمنه من الجامعات المصرية من كليات، يتم توصيل المعلومة الصحيحة للطلاب.

وأوضح أن الدولة من خلال وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة توحد مركز إبداعية، التي من خلالها يتم توجيه الشباب بالشكل الصحيح من خلال الدورات المنظمة فيها.