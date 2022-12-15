إصابة 9 أشخاص في حادثين بمركزي الغنايم والقوصية بأسيوط

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور مختلفة بأنحاء متفرقة في الجسم بحادثين مختلفين أحدهما وقع بين تروسكلين بمركز الغنايم، والآخر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بمركز الغنايم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسكلين بقرية المشايعة ووجود إصابات.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف تبين وقوع الحادث على طريق قرية المشايعة- دير الجنادلة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة انفجار إطار السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث.