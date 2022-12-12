4 فنانات في حفل غنائي ضخم بمدينة الرياض بينهن أصالة وأنغام

بدأت 4 فنانات من أهم فنانات الوطن العربي اجراء بروفات الحفل الغنائي الكبير المنتظر الذى سيجمعهن سويا يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري في مدينة الرياض السعودية.

أحلام تشارك أصالة وأنغام فى حفلهن الغنائي بالسعودية

الحفل سيجمع أنغام وأصالة نصري وأحلام الإماراتية والتونسية أميمة أبو طالب بالإضافة لعدد من المواهب الغنائية الشابة.

تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلاً غنائياً ضخماً في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء 21 ديسمبر، وضمن حفلات موسم الرياض للاحتفال بنهاية عام 2022 واستقبال العام الجديد 2023.

أول حفل لأنغام بعد شفائها من أزمتها المرضية

يعد الحفل هو الاول لأنغام بعد ازمتها المرضية في حال أن استطاعت السفر والغناء في السعودية، حيث إنها بدأت تتماثل للشفاء وظهرت منذ ساعات مع إحدى صديقاتها.

أحلام كانت قد أحيت حفلا غنائيا ضخما يوم 23 سبتمبر الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ92، في مدينة الرياض على مسرح أبوبكر سالم.

يذكر أنّ أنغام كان لديها حفل غنائي كبير فى دولة الكويت ولكنه تأجل لبداية العام المقبل بسبب أزمتها المرضية.